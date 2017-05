Actualidade

A PJ deteve duas pessoas por fraude na obtenção de subsídio, desvio de subsídio e falsificação de documentos no âmbito de uma investigação relacionada com os apoios comunitário QREN (Quadro de Referência Estratégica Nacional), indicou hoje aquela polícia.

Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que foram também constituídos 21 arguidos, 12 pessoas singulares e nove empresas, e apreendidos 12 veículos de gama alta, além de diverso material relacionado com a prática da atividade criminosa em investigação.

A Polícia Judiciária explica que a fraude consistia "essencialmente na sobrefaturação de máquinas e equipamento com vista ao inflacionamento de incentivos a receber no âmbito do QREN".