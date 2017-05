Actualidade

Um homem morreu hoje num acidente envolvendo um trator agrícola na localidade de Oliveira, Amarante, disseram à Lusa os bombeiros de Vila Meã.

A vítima foi encontrada debaixo veículo, num terreno agrícola.

O acidente aconteceu cerca das 12:25 e o óbito foi confirmado no local pela equipa da Viatura de Emergência Médica e de Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.