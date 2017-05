Actualidade

As marcas MEO e PT Empresas vão desaparecer em Portugal dentro de um ano e passar a chamar-se Altice, marca global que será adotada em todas as operações de telecomunicações do grupo francês, que entra hoje "numa nova era".

"O que nos faltava até agora era ter uma marca global única, que refletisse a natureza internacional e digital do nosso grupo, que reforça a força das nossas marcas e que vai reinventar o futuro", disse o presidente executivo Altice, Michel Combes, num encontro com jornalistas, em Nova Iorque, para anunciar a nova marca global do grupo, que inclui países como Estados Unidos, França, Portugal, Israel e República Dominicana.

Com a assinatura 'Together Has No Limits' (em união não há limites), Michel Combes anunciou a nova estratégia global - um grupo, uma marca - e explicou que o nome, a marca e o novo logótipo vão substituir gradualmente as atuais marcas em cada operação da Altice no mundo.