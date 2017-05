Actualidade

O projeto de calendário escolar para o próximo ano letivo harmoniza o ensino pré-escolar com o 1.º ciclo, o que corresponde a uma reivindicação dos sindicatos e a uma medida também defendida pelos diretores escolares.

A proposta do Governo, a que a agência Lusa teve hoje acesso, estabelece o início das aulas no período de 08 a 13 de setembro de 2017, terminando o primeiro período a 15 de dezembro para todos os ciclos de ensino.

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) alertou, entretanto, no seu parecer que o despacho proposto pelo Ministério da Educação deixa de garantir as atividades do pré-escolar até 30 de junho, terminando a 22 do mesmo mês, como nos restantes ciclos.