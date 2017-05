Actualidade

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) sublinhou hoje a importância da harmonização do calendário escolar do pré-escolar com o do 1.º ciclo e apelou às autarquias para que cooperem com a solução proposta pelo Governo.

"A harmonização do calendário escolar é uma matéria importante", afirmou o presidente da ANMP, Manuel Machado, em declarações à agência Lusa, após a reunião de hoje do conselho diretivo da associação, realizada no Seixal.

De acordo com a proposta do Ministério da Educação de calendário escolar para o ano letivo 2017/2018, a que a Lusa teve hoje acesso, as atividades educativas do pré-escolar vão terminar a 22 de junho de 2018, à semelhança do 1.º ciclo, e não a 30 de junho, uma semana mais tarde, como se verifica este ano.