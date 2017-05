Actualidade

O projeto do novo Atlas Europeu do Vento (NEWA), que decorre na Serra do Perdigão, em Vila Velha de Ródão, é já considerada a maior experiência realizada no estudo dos ventos, disse hoje um dos responsáveis do projeto.

"O novo Atlas Europeu do Vento [NEWA] inclui esta experiência que decorre em Vila Velha de Ródão e que termina daqui a três semanas [entre 01 de maio e 15 de junho]. Nestas seis semanas, decorre um período intensivo de medições que estão a decorrer no terreno", disse à agência Lusa um dos principais responsáveis do projeto, José Laginha Palma.

Este professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) explica que o NEWA é um projeto europeu cujo objetivo passa por criar novas metodologias de avaliação e gestão do recurso eólico ao nível de questões de produção de energia eólica, sendo que a avaliação das características do vento com fins energéticos assenta ainda hoje em procedimentos de 1989.