O primeiro-ministro, António Costa, explicou hoje que o tema da central nuclear de Almaraz não será abordada especificamente na cimeira luso-espanhola porque tem sido tratada diretamente por ele próprio e pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e do Ambiente.

No debate quinzenal que hoje decorre no parlamento, a deputada do PEV Heloísa Apolónia quis "saber se quer a matéria de Almaraz quer a matéria da exploração de urânio em Salamanca vai ou não estar na agenda" da 29.ª cimeira luso-espanhola, que decorre segunda-feira e terça-feira, em Vila Real.

"Não vamos tratar especificamente destes temas na cimeira pela razão simples que esses temas têm sido tratados diretamente pelo ministro Negócios Estrangeiros, com o seu homólogo, com o ministro do Ambiente e com o seu homólogo, e por mim próprio com o presidente do Governo de Espanha e iremos continuar a tratar nas suas três dimensões: armazém, mina e futuro do sistema nuclear espanhol", explicou primeiro-ministro na resposta.