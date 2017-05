Actualidade

A AHRESP congratulou-se com a publicação hoje, em Diário da República, do diploma que impõe aos bancos suportarem o imposto de selo sobre comissões dos pagamentos com cartões, mas garante lutar contra as "elevadas e desajustadas comissões".

"Não obstante esta relevantíssima decisão da Assembleia da República, que retira cerca de 3,4 milhões de euros de custos de contexto às nossas empresas, a AHRESP continua a luta contra as elevadas e desajustadas comissões cobradas por pagamentos com cartões bancários", comentou o presidente da associação, Mário Pereira Gonçalves, em comunicado.

O responsável da Associação de Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) criticou ainda que as comissões sejam das "mais altas da Europa e cerca de três vezes mais elevadas das que são cobradas em Espanha".