Actualidade

O presidente executivo da Altice, Michel Combes, disse hoje que o grupo tem um plano "verdadeiramente entusiasmante" para Portugal, que considera um ativo "chave".

"Temos um plano verdadeiramente entusiasmante para Portugal. O 'rebranding'faz parte disso. Pretendo ir mais frequentemente a Portugal, porque é de facto um ativo chave para o grupo", disse Michel Combes, em entrevista à Lusa, em Nova Iorque, onde está numa visita de dois dias para anunciar a adoção da marca global única Altice para todas as operações de telecomunicações do grupo no mundo.

Os planos passam por melhorar a eficiência, investir em novo 'staff' e 'data skills', em redes, plataformas, novos serviços e novos produtos.