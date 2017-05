Actualidade

O Teatro Experimental de Cascais (TEC) adiou, por questões técnicas, a inauguração da exposição sobre a atriz Maria do Céu Guerra para data a anunciar, disse hoje à agência Lusa Fernando Alvarez, da companhia.

Fernando Alvarez disse que ainda não há nova data para a inauguração da mostra "Maria do Céu Guerra - A mulher, a atriz e a obra", que tinha abertura marcada para dia 26, acrescentando será divulgada oportunamente.

A mostra apresenta uma retrospetiva da vida e obra da atriz, com fotografias do princípio do TEC e das personagens, "rostos" e figurinos que vestiram Maria do Céu Guerra.