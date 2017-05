Novo Banco

O primeiro-ministro afirmou hoje que a próxima fase do processo de venda do Novo Banco vai estar concluída em julho e assegurou que os lesados do Banco Espírito Santo vão ter "um sistema ágil" para minorar os seus prejuízos.

No debate quinzenal, e numa fase em que já não tinha tempo para intervir, Luís Montenegro (PSD) questionou o primeiro-ministro sobre quando estará finalizado o processo de venda do Novo Banco, sobre os lesados do BES, o crédito malparado e o processo de regularização dos precários na Administração Pública.

"Sobre o Novo Banco, segundo ontem [segunda-feira) me informou o governador do Banco de Portugal o que se prevê é que a próxima fase esteja concluída no mês de julho", respondeu.