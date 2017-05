Actualidade

O ministro da Cultura comentou hoje, em Bruxelas, que a organização do Festival Eurovisão da Canção no próximo ano, em Portugal, "vai requerer a participação de muitas instâncias" e afirmou que "é evidente que o Estado apoia".

Em declarações aos jornalistas à margem de uma reunião de ministros da Cultura da União Europeia, Luís Filipe Castro Mendes escusou-se a falar em verbas e eventuais reforços orçamentais com vista à celebração do festival em Portugal, em 2018, lembrando que "a organização do festival é da responsabilidade da RTP, e a RTP é uma empresa publica, 100% detida pelo Estado".

"Por outro lado, também é claro que a organização de um festival da dimensão do festival da eurovisão vai requerer a participação de muitas instâncias privadas, locais, autárquicas... Portanto, é evidente que o Estado apoia", afirmou.