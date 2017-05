Actualidade

A companhia aérea cabo-verdiana TACV vai fechar, a partir de agosto, a operação doméstica, passando os voos a serem assegurados pela Binter Cabo Verde, em cujo capital o Estado cabo-verdiano entrará com 49%.

"A prestação de serviço no mercado de aviação doméstico será descontinuada, passando a ligação aérea entre as ilhas para a responsabilidade da Binter Cabo Verde", anunciou o ministro da Economia e Emprego.

José Gonçalves, que falava hoje, na cidade da Praia, em conferência de imprensa, adiantou ainda que a parceria com a Binter prevê a entrada do Governo de Cabo Verde no capital social daquela empresa privada com uma quota de 49%.