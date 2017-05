Actualidade

O concelho de S. Pedro do Sul recebe em julho um festival de música, dança e tradições, que ocupará o vazio deixado pela deslocalização do Andanças, anunciou hoje a organização do evento.

De acordo com o presidente da União de Freguesias de Carvalhais e Candal, José Carlos Almeida, com a deslocalização do Festival Andanças em 2011, que durante 15 anos decorreu em Carvalhais, começou a pensar-se na recuperação da tradição de um festival para este território.

"Com a saída do Andanças ficou um vazio na região e em Carvalhais, mas logo depois surgiu a ideia de um evento para vir ocupar o espaço temporal e físico. O Tradidanças pretende ser um festival de tradições, música e dança, em que as pessoas que cá venham levem o que de melhor há no nosso território", justificou.