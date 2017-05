Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje estar previsto o reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com mais de 3.000 profissionais ainda este ano, depois de em 2016 terem sido incorporados mais de quatro mil.

"Acompanhamos a necessidade de reforçar os serviços públicos, em particular o SNS, que foi muito depauperado ao longo dos últimos quatro anos. No ano passado, foi feito já um esforço muito importante de recursos humanos: mais de 4.000 pessoas, entre médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de diagnóstico", afirmou António Costa, em resposta ao líder do PCP, Jerónimo de Sousa, no debate quinzenal no parlamento.

Segundo o chefe do executivo socialista, "já está previsto para este ano um aumento de 3.408 profissionais: 1.036 médicos, 1.644 enfermeiros e 788 outros profissionais".