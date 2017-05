Actualidade

A Câmara de Lisboa quer contratar, através de ajuste direto, uma empreitada de 5,5 milhões de euros para estabilizar as plataformas do miradouro de São Pedro de Alcântara, onde surgiram fissuras, visando garantir a segurança de pessoas e bens.

De acordo com uma proposta que estará em discussão na reunião privada de quinta-feira, e à qual a agência Lusa teve hoje acesso, a intervenção "visa a execução de trabalhos de engenharia geotécnica de caráter definitivo", de forma a "sanar a situação de instabilidade atualmente verificada e corrigir os danos já identificados nas estruturas existentes, restabelecendo as adequadas condições de funcionamento estrutural deste miradouro centenário e histórico".

Ao mesmo tempo, "reduzirá, ao máximo, a possibilidade de futuros danos no mesmo, decorrentes dos inevitáveis agentes naturais a que está sujeito, como sejam, entre outros, as águas pluviais e de circulação interna e os sismos, que podem conduzir, rapidamente, a novas situações de instabilidade", aponta o vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, que assina o documento.