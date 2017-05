Actualidade

Mais de mil profissionais da hotelaria, comércio, serviços e autarquias no Algarve vão receber, este ano, formação em Suporte Básico de Vida (SBV) e Desfibrilhação Automática Externa (DAE), ao abrigo de um acordo que vai ser assinado na quarta-feira.

O projeto "Algarve Coração Seguro" visa implementar uma rede que, dentro de cinco anos, poderá abranger entre seis a sete mil profissionais de autarquias, hotéis, espaços comerciais e públicos da região, que passarão a estar habilitados a prestar primeiros socorros em situações de emergência, explicou à Lusa Nuno Marques.

O presidente do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve - conhecido como Algarve Biomedical Center (ABC), a entidade que vai promover as ações formação - acredita que, através daquele rede, "rapidamente se possam estar a salvar vidas", tornando a região num dos destinos turísticos mais seguros da Europa.