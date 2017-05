Actualidade

A 87.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, que decorre de 01 a 18 de junho, no parque Eduardo VII, tem dez novos participantes, somando um total de 122, e um número recorde de 286 pavilhões, foi hoje anunciado.

"Esta é a maior Feira do Livro de sempre, a todos os níveis: mais participantes, mais oito pavilhões do que na edição de 2016, e entre chancelas e editoras, temos este ano 602 marcas editoriais participantes, quando no ano passado foram 586", disse o secretário-geral da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), Bruno Pacheco.

Este crescimento traduz-se num aumento da zona ocupada, que "sobe mais meio talhão do Parque", além dos três talhões ocupados no ano anterior.