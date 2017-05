Novo Banco

O coordenador do processo de venda do Novo Banco, Sérgio Monteiro, revelou hoje no parlamento que a proposta do China Minsheng Bank era a mais elevada, mas que o grupo asiático falhou na prestação das garantias pedidas pelo vendedor.

"A proposta do China Minsheng Bank, sendo melhor a nível de valor, nunca chegou a ser transacionável porque no momento em que foi necessária a apresentação de elementos que confirmassem a capacidade tal não aconteceu", afirmou o responsável durante a sua audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA).

Segundo Sérgio Monteiro, a determinada altura, foi pedido ao grupo chinês que provasse a "existência de fundos para injetar o capital que se propunha injetar".