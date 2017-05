Actualidade

O antigo futebolista Vítor Paneira, que jogou seis épocas no Benfica e quatro no Vitória de Guimarães, acredita que a final da Taça no domingo vai ser "bem diferente" do que o último jogo entre ambos no campeonato.

"O Vitória foi 'atropelado' pelo Benfica no estádio da Luz para o campeonato, perdeu 5-0, mas podia ter sido por mais. Apanhou o melhor Benfica da época. Mas, agora, será diferente, a equipa vai ter duas semanas para preparar a final e está totalmente focada nesse jogo no Jamor", disse hoje Vítor Paneira, convidado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para a apresentação da final aos órgãos de comunicação social.

Questionado pelos jornalistas sobre os jogadores que poderão fazer pender o 'prato da balança' para um dos lados, Paneira deu uma resposta direta: "No Vitória, diria o Hernâni, que é um jogador muito forte nas transições ofensivas, um dos pontos fortes da equipa. No Benfica, claramente o Jonas, e o Pizzi, se estiver num dia bom. O Benfica é uma equipa terrível".