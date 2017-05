Manchester/atentado

O Reino Unido está sob "ameaça iminente" de novo atentado terrorista, depois de 22 pessoas terem sido assassinadas na segunda-feira por um bombista suicida em Manchester, alertou hoje a primeira-ministra britânica.

O nível de alerta no país subiu de "sério", que se mantinha há vários anos, para "crítico" depois do ataque à saída do concerto da cantora americana Ariana Grande na Manchester Arena.

Theresa May considerou que é "uma resposta sensata e proporcional" elevar o nível de alerta, indicando que haverá militares em patrulha em locais sensíveis e acontecimentos com muito público, como a final do campeonato de futebol inglês que se joga no sábado no estádio londrino de Wembley e em que estará presente o príncipe William.