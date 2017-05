Actualidade

O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmou hoje que a lei marcial que instaurou na terça-feira na região de Mindanao, no sul do país, poderá manter-se em vigor durante um ano.

A lei marcial - imposta por forças militares em caso de emergência ou de perigo quando as autoridades civis não conseguem manter a ordem e a segurança - foi instaurada na terça-feira em Mindanao, depois de terem sido registados violentos confrontos entre as forças armadas filipinas e combatentes com ligações ao grupo extremista Estado Islâmico (EI).

"Se levar um ano a fazê-lo [restabelecer a ordem] (...) [mas] se acabar dentro de um mês ficarei feliz", declarou o chefe de Estado filipino num vídeo publicado pelo Governo.