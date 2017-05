Actualidade

A Austrália vai manter o nível de alerta terrorista em provável, mas vai rever a segurança em locais de concentração de grandes massas após o atentado em Manchester, no norte de Inglaterra, anunciou hoje o Governo.

A decisão foi tomada na reunião na noite passada da comissão de segurança nacional australiana, na qual participaram, além do primeiro-ministro, Malcolm Turnbull, e de parte do seu gabinete, membros da polícia federal, os serviços de informações e as forças armadas.

"A recomendação, e [de acordo com] o conversado recentemente (...) com o diretor geral de segurança e o meu coordenador antiterrorista, é que a ameaça terrorista se mantém em provável", afirmou Turnbull à emissora ABC.