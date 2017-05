Actualidade

As Forças Armadas norte-americanas perderam o rasto a armamento de valor superior a 900 milhões de euros no Iraque e no Kuwait, parte do qual estará nas mãos de extremistas, segundo um relatório da Amnistia Internacional.

Num inquérito realizado em 2016 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos que até agora era classificado, afirma-se que faltam "registos exatos e atualizados sobre as quantidade e localização" de equipamento que os norte-americanos mandaram para abastecer o Exército iraquiano.

Essa conclusão é especialmente preocupante dada a "longa história de fuga de armas norte-americanas para vários grupos armados que cometem atrocidades no Iraque, incluindo o auto-denominado Estado Islâmico", apontou o investigador Patrick Wilcken, da Amnistia Internacional, no relatório hoje divulgado.