Caso BPN

A leitura do acórdão do processo principal do caso BPN está marcada para hoje, mais de seis anos após o início do julgamento, tendo o coletivo de juízes convocado a presença de todos os arguidos no tribunal.

Inicialmente agendada para 28 de abril, o juiz presidente deste processo, Luís Ribeiro, adiou para hoje a leitura do acórdão, dada a impossibilidade de ter o acórdão fechado para leitura na data prevista.

Ao contrário do que foi comunicado em abril, a sessão (com início agendado para as 10:00) realiza-se no Palácio da Justiça - onde decorreu a maioria do julgamento - e não no Campus da Justiça, disse à Lusa fonte ligada ao processo.