Actualidade

Quatro jovens tailandeses, incluindo um adolescente de 14 anos, acusados de terem ateado fogo a um retrato do falecido rei, foram presos e estão detidos numa prisão militar secreta, disse hoje a organização não-governamental Human Rights Watch.

A organização de defesa dos direitos do homem pediu a libertação imediata do rapaz de 14 anos, oriundo do norte do país, que está preso com os seus colegas desde 15 de maio "sem nenhuma proteção eficaz contra os abusos e maus tratos".

Questionados pela AFP, o exército, no poder há três anos, e a polícia tailandesa recusaram responder às questões.