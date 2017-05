Actualidade

A China vai encerrar a sua única mina de carvão submarina, numa altura em que Pequim tenta travar o aumento do uso daquele combustível fóssil e aumentar o consumo de energia limpa.

Situada na província de Shandong, nordeste da China, a mina de Beizao será encerrada em outubro. Os seus 1.580 trabalhadores serão transferidos para outros empregos, segundo o jornal oficial Global Times.

A China é o maior produtor de carvão do mundo. A poluição gerada por aquele combustível afeta regularmente as principais cidades do país.