Actualidade

Portugal tem até hoje 285 casos notificados de hepatite A, num surto que começou no início do ano e afeta outros países europeus, segundo a Direção-geral da Saúde (DGS).

De acordo com a última atualização, publicada no 'site' da DGS, a quase totalidade dos casos (93%) ocorreram em homens e em mais de metade (56%) o contágio ocorreu por via sexual.

A maior parte dos casos (227) estão concentrados na Região de Lisboa e Vale do Tejo e o grupo etário mais afetado é o dos 18-50 anos, com 255 casos.