O papa Francisco e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniram-se hoje no Vaticano durante 27 minutos e depois procederam à entrega de presentes e à apresentação da comitiva norte-americana.

A reunião privada começou às 08:33 (07:33 em Lisboa) e durou um pouco mais do que os 20 minutos que habitualmente duram as conversas do papa com os chefe de Estado e de Governo que o visitam.

Depois da cerimónia de troca de ofertas e apresentação da delegação, que inclui a filha mais velha de Trump, Ivanka, e o genro, Jared Kushner, o Presidente dos Estados Unidos vai reunir-se com o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin.