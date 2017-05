Manchester/Atentado

O autor do atentado suicida em Manchester, Salman Abedi, era "conhecido" dos serviços de segurança, disse hoje a ministra do Interior britânica, Amber Rudd.

"É alguém que eles [serviços secretos] conheciam", disse Amber Rudd à BBC, a propósito do autor do ataque, à saída do concerto da cantora americana Ariana Grande na Manchester Arena na noite de segunda-feira.

Salman Abedi, de 22 anos, nascido na área de Manchester, residia num apartamento de Fallowfield, no sul de Manchester.