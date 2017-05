Actualidade

O Festival Internacional de Música de Espinho vai levar àquele concelho uma dezena de concertos, entre 30 de junho e 22 de julho, anunciou hoje a organização, que acrescentou ao cartaz nomes como o do pianista Vadym Kholodenko.

No começo de maio, a organização do Festival Internacional de Música de Espinho (FIME) já havia anunciado que iria iniciar a sua 43.ª edição a 30 de junho com o agrupamento Gli Incogniti, sob direção de Amandine Beyer, com o violinista Giuliano Carmignola.

De acordo com o dossiê completo agora enviado à agência Lusa, a 01 de julho o violoncelista Miklós Perényi vai atuar com a Orquestra Clássica de Espinho, com direção musical de Rossen Gergov, para interpretar peças de Kodály e Tchaikovsky, no Auditório de Espinho.