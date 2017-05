Actualidade

Perto de 20 escritores dos Açores, do continente e do Canadá compõem a terceira edição do Encontro Pedras Negras, iniciativa que decorre no próximo fim de semana, na ilha do Pico, nos Açores, no âmbito do festival Azores Fringe.

"Este ano temos duas escritoras lusodescendentes canadianas para participaram no encontro no fim de semana, que são Elaine Ávila e Lisa Furtado", declarou Terry Costa, diretor da associação MiratecArts, que promove o evento.

Terry Costa disse que Elaine Ávila vai conversar sobre a escrita teatral, enquanto Lisa Furtado falará das suas obras e experiências através de viagens, contando também o encontro com a participação de jovens escritores oriundos dos Açores.