Actualidade

As escadas do Quebra Costas, situadas no Centro Histórico de Coimbra, vão voltar a ser o palco para o festival Quebrajazz, que se estende de 23 de junho a 02 de setembro, com 22 concertos.

O festival nasceu há seis anos pela mão do café Quebra, situado na escadaria incluída no Património Mundial da UNESCO, e esta é a primeira edição organizada por uma associação cultural que agrega a maioria dos comerciantes e alguns trabalhadores dos estabelecimentos do Quebra Costas.

Por aquelas escadas, todas as sextas-feiras e sábados entre 23 de junho e 02 de setembro, irá haver concertos de jazz, com diferentes formações e subgéneros, havendo um "equilíbrio entre o jazz mais tradicional e menos tradicional", disse à agência Lusa o baterista e responsável pela programação, Paulo Bandeira.