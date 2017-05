Caso BPN

O advogado de Oliveira Costa, Leonel Gaspar, afirmou hoje que "é possível que não haja" leitura do acórdão do processo principal do caso BPN, adiantando que o cliente não estará presente por estar "muito doente".

À chegada ao Palácio da Justiça, em Lisboa, Leonor Gaspar admitiu que poderá não haver leitura do acórdão, "porque está pendente no Tribunal Constitucional um recurso que tem efeito suspensivo".

Oliveira Costa não estará presente em Tribunal por estar "muito doente", acrescentou.