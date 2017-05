Actualidade

O presidente da Câmara de Melgaço exigiu hoje a demissão do presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) na sequência do que classificou de "violação" da legislação que regulamenta o alargamento da produção de Alvarinho.

"Detetamos, há pouco tempo que grandes empresas de fora da sub-região Monção e Melgaço já estão a rotular vinho Alvarinho verde. A Câmara e os produtores de Melgaço estão indignados com esta clara violação do espírito do acordo. Se há rotulagem que foi emitida pela região dos vinhos verdes, o seu presidente não tem condições para continuar no exercício do cargo e deve demitir-se", frisou hoje à Lusa o socialista Manoel Batista.

Em causa está o acordo alcançado a 13 de janeiro de 2015 pelo Grupo de Trabalho do Alvarinho (GTA), constituído pelo anterior Governo para negociar a denominação daquele vinho. O GTA foi liderado pela CVRVV, defensora do alargamento da produção daquele vinho aos 47 municípios que a integram.