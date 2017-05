Actualidade

A Câmara Municipal do Sabugal promove entre quinta-feira e domingo a segunda Feira das Tecnologias para a Energia, com o objetivo de divulgar o setor das energias naturais, a inovação e a sustentabilidade ambiental, foi hoje anunciado.

O evento denominado ENERTECH SABUGAL 2017, que reúne meia centena de expositores do concelho e da região, vai decorrer no pavilhão e no recinto do complexo das Piscinas Municipais daquela cidade do distrito da Guarda.

Segundo a organização, o programa da feira inclui conferências, exposições temáticas, demonstrações, encontros bilaterais, 'workshops', música e atividades de animação.