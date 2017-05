Actualidade

Quase 50 autores de dez países, como o italiano Paolo Mottura, o português Jorge Coelho e o argentino Juan Giménez, vão expor "estórias", no 13.º Festival Internacional de Banda Desenhada (BD) de Beja, que arranca na sexta-feira.

Até 11 de junho, os "amantes" de BD vão poder apreciar pranchas, desenhos e ilustrações de autores consagrados e novos talentos da nona arte, através de 18 exposições, 14 individuais e quatro coletivas, espalhadas por seis espaços do centro histórico de Beja

As exposições vão estar patentes ao público no Teatro Municipal Pax Julia, no Museu Regional de Beja e nas galerias do Largo de São João, da rua dos Infantes, da rua das Lojas e dos Escudeiros.