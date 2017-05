Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA - STE) pediu hoje uma reunião de trabalho ao ministro da Cultura, com a presença de todos os parceiros, para debater questões relativas ao Estatuto do Bailarino.

Em declarações à agência Lusa, o sindicalista André Albuquerque, do CENA - STE, disse que esta reunião deve realizar-se com elementos da direção do Organismo de Produção Artística, EPE (OPART), que tem a gestão da Companhia Nacional de Bailado (CNB), da direção da CNB e do CENA - STE.

"Não faz sentido estar a discutir-se questões com vista à elaboração do Estatuto do Bailarino, quem tarda há 23 anos, e não se mobilizar na discussão as estruturas envolvidas e interessadas na resolução da questão", disse André Albuquerque à Lusa.