Actualidade

O distrito do Porto é onde comparar preços entre supermercado mais compensa ao final do ano, com uma poupança que pode chegar aos 228 euros anuais, segundo um estudo da Deco.

A Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, entre janeiro e abril, escolheu um cabaz de 243 produtos dos mais vendidos em supermercados e, depois, recolheu os preços praticados em 483 lojas.

Segundo os resultados deste trabalho, para uma família que gaste todos os meses 150 euros em compras a poupança anual pode chegar aos 228 euros/ano se escolher bem antes de comprar.