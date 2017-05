Caso BPN

O coletivo de juízes responsável pelo julgamento do processo principal do caso BPN interrompeu perto das 13:00 a leitura do acórdão iniciada pelas 10:30, marcando o reinício da sessão para as 14:15.

Por altura da interrupção para almoço, estavam a ser lidos os factos dados como provados pelos juízes, como a estratégia de controlo acionista montada por Oliveira Costa, fundador do grupo SLN/BPN, a questão das 'offshore' e da utilização do Banco Insular (em Cabo Verde) para ocultação de operações financeiras.

Os factos dados como provados até ao momento indiciam que, muito provavelmente, vão haver condenações de arguidos.