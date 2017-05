Actualidade

O Benfica realizou hoje o treino de adaptação ao relvado do Estádio do Jamor, apenas sem o central brasileiro Jardel, a quatro dias da final da Taça de Portugal de futebol, no domingo com o Vitória de Guimarães.

Jardel recupera de uma entorse no joelho esquerdo, com lesão no ligamento lateral interno, e é baixa garantida para a final, que se disputará a partir das 17:15, com arbitragem de Hugo Miguel, da associação de Lisboa.

Hoje, no Jamor, o treinador dos 'encarnados', Rui Vitória contou com a presença de 27 jogadores do plantel.