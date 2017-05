Actualidade

A fadista Kátia Guerreiro atua no domingo, no Festival Internacional de Artes de Rua - Almarte, em Almodôvar, no Baixo Alentejo, concerto com que inicia uma digressão por nove palcos.

Nesta digressão, em que é acompanhada pelos músicos Pedro Castro e Luís Guerreiro, na guitarra portuguesa, João Veiga, na viola, que acompanha Kátia Guerreiro desde o início da carreira da cantora, e Francisco Gaspar, na viola baixo, o destaque dos concertos é o seu mais recente álbum, "Até ao Fim", disse à agência Lusa a sua produtora.

Em dezembro de 2014, quando editou o CD, a fadista disse à Lusa que "Até ao Fim" revela "uma viragem e, ao mesmo tempo, uma definição de carreira".