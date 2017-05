Mundial sub-20

Portugal empatou hoje a um golo com a Costa Rica, na segunda jornada do Grupo C do Mundial de sub-20 de futebol, na Coreia do Sul, complicando as contas do apuramento para os oitavos de final.

Diogo Gonçalves colocou Portugal em vantagem aos 32 minutos, na marcação de uma grande penalidade, com Jimmy Marin a empatar aos 48, igualmente de penálti, antes de Ruben Dias ter sido expulso aos 71, ao ver o segundo cartão amarelo.

Com este resultado, Portugal tem apenas um ponto, tal como a Costa Rica, enquanto a Zâmbia, que derrotou a 'equipa das quinas' na primeira jornada (2-1) e hoje o Irão (4-2), já está apurada, com seis pontos, mais três do que a equipa iraniana, próxima adversária da seleção lusa.