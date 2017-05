Actualidade

Lisboa "pode ser vítima do seu próprio sucesso" no turismo, se não forem tomadas medidas de proteção do património, alertou hoje a arquiteta Rita Almada Negreiros, uma das comissárias da 6.ª edição do Open House.

O evento, que abre as portas em setembro a cerca de 70 locais de referência da arquitetura da capital, é organizado pela Trienal de Arquitetura de Lisboa desde 2012, em parceria com a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), desde 2015, atraindo milhares de visitantes.

Questionada pela agência Lusa sobre o impacto do movimento crescente de turismo na capital, Rita Almada Negreiros sustentou: "A proteção do património e a defesa dos nossos valores é fundamental para não perdermos a nossa alma", como cidade.