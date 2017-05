Actualidade

A RTP renovou o contrato com a Euronews por mais dois anos e "em condições mais vantajosas", anunciou hoje o gabinete do ministro da Cultura, que se congratula com a manutenção da participação portuguesa no projeto.

Numa nota enviada à Lusa, o gabinete do ministro Luís Castro Mendes refere que "foi renovado o contrato da RTP com a Euronews por mais dois anos e foi renovado em condições mais vantajosas do que as anteriores".

A partir de agora, "o novo modelo da Euronews apresenta-nos legendas, notícias, títulos e oráculos, tudo em português. Desta forma, a Euronews disponibiliza diariamente, durante 24 horas, um serviço integralmente em português, um trabalho personalizado e desenvolvido pela redação do serviço de língua portuguesa", refere.