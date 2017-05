Actualidade

O Festival Internacional de Contistas dos Açores "Conto Contigo na Praia", que decorre de quinta-feira a sábado, estende-se este ano a três ilhas dos Açores e conta com um maior número de contadores.

"Embora estejamos apenas na terceira edição, a evolução tem sido grande, desde logo porque integrámos no ano passado a Rede Atlântica de Festivais de Narração Oral", adiantou à Lusa Valter Peres, promotor do evento.

O festival, que arrancou na Praia da Vitória, na ilha Terceira, há dois anos, apenas com cinco contadores locais, integra este ano 12 contadores, sendo que seis chegam de fora da região, oriundos da Galiza, da Argentina, do Uruguai, da Madeira e do continente português.