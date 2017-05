Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, entregou hoje camisolas personalizadas do clube aos militares portugueses que se encontram destacados na República Centro Africana, numa iniciativa da Fundação Benfica, que decorreu no Museu Militar de Lisboa.

O líder dos 'encarnados', que se fez acompanhar pelo presidente executivo da Fundação Benfica, Carlos Móia, destacou o "trabalho humanitário" desenvolvido pelos 160 militares que compõem o contingente luso naquele país.

"O Benfica sublinha o trabalho humanitário desenvolvido na República Centro Africana por um dos pilares da nação, o exército português. A simbólica entrega de camisolas personalizadas do Benfica é um gesto de reconhecimento, que integra a dimensão de responsabilidade cívica de um clube com a dimensão do Benfica. Obrigado por elevarem tão alto e com tanta competência o nome de Portugal", referiu o presidente benfiquista.