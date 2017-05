Actualidade

Mais de 40 associações e cidadãos de todo o país saem à rua na quinta-feira contra a "cultura de violação" e por uma mudança de mentalidades, na sequência do vídeo filmado num autocarro na Queima das Fitas do Porto.

Em declarações à agência Lusa, Andrea Peniche, da ContraBando - Espaço Associativo, uma das associações da organização, explicou que a iniciativa nasceu do "incómodo" pela forma como a comunicação social tratou o vídeo de cariz sexual gravado este mês no interior do autocarro.

O caso, que foi noticiado como "alegado abuso sexual" de uma jovem, está a ser investigado pela polícia e a divulgação das imagens está a ser analisada pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social.