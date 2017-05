Actualidade

Os provedores do estudante que existem nas instituições de ensino superior têm um papel "muito passivo", defenderam hoje no parlamento os coordenadores do estudo "A Praxe como Fenómeno Social".

Na grande maioria, as instituições "não adotam uma atitude de prevenção" em relação à praxe, "quase todas reúnem com as estruturas da praxe" e metade "não tem gabinetes de apoio psicológico" a vítimas da praxe ou de acompanhamento da vida académica, disse perante a Comissão de Educação o investigador João Teixeira Lopes, que coordenou o trabalho juntamente com João Sebastião.

"Estes gabinetes são absolutamente fundamentais", insistiu João Teixeira Lopes.