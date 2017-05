Actualidade

O presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, afastou hoje em Madrid os riscos de uma bolha especulativa no mercado imobiliário europeu, mas alertou para a necessidade de manter uma "vigilância apertada" nessa e noutras áreas.

Numa conferência sobre a Estabilidade Financeira organizada pelo Banco de Espanha, Draghi explicou que "o crescimento positivo do valor de mercado no setor imobiliário ajuda ao crescimento do crédito, e ao mesmo tempo contribui para aumentar o valor no setor".

Para o responsável pela política monetária da Zona Euro "é necessário" manter "uma vigilância apertada" sobre os riscos nos empréstimos concedidos pelos bancos e o seu impacto na rentabilidade das instituições financeiras e nos investimentos institucionais.